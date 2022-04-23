Ayağı kırılan Miguel Crespo ameliyat edildi

Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Miguel Crespo, ameliyat edildi.

Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından Crespo'nun ameliyatıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Çaykur Rizespor ile oynadığımız maçta sakatlanan oyuncumuz Miguel Crespo, bugün 5. metatars kırığı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ekibi tarafından ameliyat edilmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası tedavisine başlanan sporcumuzun en kısa sürede antrenmanlara dönüşü planlanmaktadır. Futbolcumuza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."