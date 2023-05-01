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Spor

Aycan Yanaç'ın yeni adresi Fatih Karagümrük

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Fatih Karagümrük, deneyimli orta saha oyuncusu Aycan Yanaç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 18:59 - Güncelleme:
Aycan Yanaç'ın yeni adresi Fatih Karagümrük
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Fatih Karagümrük, Aycan Yanaç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

GELECEK SEZON TAKIMA KATILACAK

İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, Aycan Yanaç ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalandığı açıklandı.

KULÜBÜN AÇIKLAMASI

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde;

"Aycan Yanaç Karagümrük'te

Orta saha oyuncusu Aycan Yanaç ile 2023/2024 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzaladık.

Gelecek sezondan itibaren Karagümrük forması giyecek olan Aycan Yanaç'a ailemize hoş geldin diyoruz."

24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Aycan Yanaç son olarak Gaziantep ALG FK'de forma giymişti.

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