İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2022 Çarşamba / 25 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3325
  • EURO
    18,1965
  • ALTIN
    987.239
  • BIST100
    3265.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ayın futbolcusu yarışmasında Merih Demiral - Kim Min Jae kapışması
Spor

Ayın futbolcusu yarışmasında Merih Demiral - Kim Min Jae kapışması

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, eylül ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi. Adaylar arasında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae de bulunuyor.

AA21 Eylül 2022 Çarşamba 15:29 - Güncelleme:
ABONE OL

İtalya Serie A'dan yapılan açıklamada, eylül ayının futbolcusu ödülü için Serie A istatistiklerinden yola çıkılarak adayların belirlendiği bildirildi.

Buna göre, Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, Napoli'nin sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Güney Koreli Kim Min Jae, Udinese'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Lazio'nun Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic ve Milan'ın Fransız kanat oyuncusu Theo Hernandez ödül için aday gösterildi.

Milli futbolcu Demiral, ligde 7 hafta sonunda 17 puanla zirveye ortak konumda olan Atalanta'nın 11 gol atıp, sadece 3 gol yemesinde performansıyla doğrudan katkı yaptı.

Merih Demiral, 11 Eylül'de oynanan ligin 6. haftasındaki Cremonese maçında da takımının tek golüne imzasını atmıştı.

Milli stoper, eylül ayı futbolcusu ödülü için aday gösterildiğini Twitter hesabından da paylaştı.

Ayın oyuncusunu belirlemek üzere İtalya Serie A'nın sitesinde çevrim için yapılacak oylama, 25 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.