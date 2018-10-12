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Aykut Kocaman: İddialar beni şok etti

Kocaman, “Sayın başkan Ali Koç bu açıklamayı yapmadan önce keşke benimle konuşsaydı. Hayal kırıklığı yaşadım ve hayretler içinde kaldım” dedi.

  • Aygün ÖZİPEK
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FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç’un önceki gün yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşürken, Kanarya’nın eski teknik direktörü Aykut Kocaman sessizliğini bozdu. Londra’da eğitimini sürdüren kızının yanında bulunan Kocaman, açıklamaları televizyonda izlerken duyduklarına inanamadığını söyledi.

BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Kocaman, “Duyduklarım karşısında şoka uğradım. Sayın Başkan bu tarz açıklama yapma yerine madem böyle bir şey tespit etti ise beni arasaydı. Hayal kırıklığı yaşadım ve hayretler içinde kaldım” dedi. Aykut hoca önümüzdeki hafta İstanbul’a döndüğünde detaylı bir açıklama yapacağını da söyledi.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLIYOR

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, dışarı bilgi sızırdıkları ileri sürülen Murat Öztürk, Alper Aşçı ve Turgay Altay için hukuki süreci başlatma kararı aldı. 3 antrenör için gerekli kanuni yollara başvurulacak. Söz konusu 3 çalıştırıcının pazartesi günü bir basın toplantısı yapacakları öğrenildi.

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