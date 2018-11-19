Aykut Kocaman imzayı attı! 'Umarım mahcup olmayız'

Yeşil beyazlı takımda 3. kez göreve getirilen Aykut Kocaman, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Kocaman'ın sözleri;

"Buradan ayrılırken çok alışılmış bir ayrılık değildi. Ayrılık süreci, hayatımda yaşadığım en güzel şeylerden biriydi. Dönüş söz konusu olunca, çok daha iyisiyle karşılaştık, herkese çok teşekkür ediyorum. Konyaspor'a yeniden döndüğüm için mutlu ve gururluyum. Uzun süredir beraber olduğumuz çok belli aşamaları çok büyük sıkıntılarla geldiğimiz bir dönemde Konyaspor'un Süper Kupa'yı aldığını görmek çok güzeldi. Umarım şu andan itibaren devamı gelir. Geçen sezon çok sıkıntılı bir dönem geçirdim, sadece saha içerisinde değil, saha dışarısında da bu sıkıntılar vardı. Bir reaksiyon vermem gerekiyordu ve 4-5 ay ara vermek istedim, futbolun çok içerisine kalmadım. Belki de sezon sonuna kadar bu ara devam eder diye düşünüyordum. Son birkaç aydır takımlar ne yapıyor diye incelemeye başladık. Bugün bir avantaj, bir de dezavantajımız var. Ortalamak olarak Konyaspor takımı seviyesini yükseltti. 5-6 yıl evvelki haliyle çok fark var. En sıradan taraftardan, yönetime kadar. Doğal olarak oyuncular da, taraftarlar da bir adım daha fazlasını istiyor. Burada bulunduğum ilk ve son dönemim oldukça sıkıntılıydı. Kırılma anlarının olduğu günler oldu. Her gün hatalarımızı onarıp, doğrularımızı artırmaya çalıştık. Bugün dezavantaj da olsa, Konyaspor'u sonuca ulaşacak kudrette görüyorum. Konyaspor Kulübü bu oyundaki rolünü büyütmek istiyor. Bunun için de benim seçilmiş olmam benim için gurur verici. Bugün çok güzel bir gün. Hem benim için hem Konyaspor için. Esas olan şu; istekler büyük, inşallah ilerisi için hayırlı olur. 6 aylık aradan sonra çok sert bir Galatasaray maçıyla başlayacağız. Belki daha fazla yapılanma tarafına götürecek, belki de yapılanmayla beraber başka ne yapabileceğimizi görebileceğimiz bir maç olacak. Umarım mahçup olmayız. Ama mahçup olmamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.