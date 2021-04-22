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Spor

Aykut Kocaman'dan Demba Ba açıklaması

Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman Kasımpaşa maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Kocaman, sözleşmesi feshedilen Demba Ba hakkında da konuştu.

22 Nisan 2021 Perşembe 18:47 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 18:52
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Süper Lig'in 36. haftasında ligde kötü günler geçiren son şampiyon Başakşehir, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Mücadele öncesi Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Önemli açıklamalarda bulunan Kocaman, sözleşmesi feshedilen Demba Ba ile ilgili soruya da cevap verdi.

Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Hiçbir dönemde, hiçbir oyuncu için kararlar verdikten sonra bir şeyler söyleyen biri değilim. Neyi anlatayım burada? Oyuncu açısından da, kulüp açısından da doğru olacağını düşünerek her türlü kararı verdim. Sonuçların cemeresini de semeresini de çekeceğiz."

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