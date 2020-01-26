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Spor

Aykut Kocaman'dan hakem isyanı: İşgüzarlık yapıyorlar

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

26.01.2020  21:45 - Güncelleme: 26.01.2020  21:45

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Aykut Kocaman, "Hem Galatasaray'ın genel durumundan, hem de son zamandaki durumundan dolayı maçın başı önemliydi. Enerjileri yüksek olduğunda, ihtiyaç duydukları anları önlemleri fazla olarak geçirmek, ana stratejilerimizden biriydi. Oyunu toparladığımız anda çok da sürpriz olmayan şekilde yediğimiz gol tüm dengeleri bozdu. Deplasman sıkıntısı olan ve iç saha sıkıntısı olan iki takımdan sorunu çözen Galatasaray oldu. Oyun olarak bizden iyiydiler. 2. yarıda çok aradık ama çoğu zaman olduğu gibi Muslera engeli ile karşılaştık, söyleyecek bir şey yok" dedi.

Yardımcı hakemlerin ofsayt pozisyonlarında farklı tutumda olduğunu söyleyen tecrübeli hoca, "Galatasaray tamam, ihtiyacı var, bizim de ihtiyacımız var. Yardımcıların tutumunu anlamak mümkün değil. Ofsayt mı değil mi tartışılacak pozisyon, atağı kesiyor yardımcı. Güçlü, hakim takımlar için 5 metre ofsayt devam ediyor, sonra bayrak oluyor. Niye böyle işgüzarlık yapıyorlar, anlamak mümkün değil" diye konuştu.

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