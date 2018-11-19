Aykut Kocaman'ın Galatasaray'a şansı tutmuyor
Aykut Kocaman ile anlaşan Konyaspor, cuma günü Türk Telekom Stadı’na yeni hocasıyla çıkacak. Ancak Konyaspor, Kocaman yönetiminde Galatasaray’a karşı daha önce hiç kazanamadı.
Kayserispor galibiyetiyle milli araya moralli giren Galatasaray, 13. haftada Konyaspor ile karşılaşacak. Rıza Çalımbay’ı gönderip Aykut Kocaman ile anlaşan Yeşil-Beyazlılar, yeni hocasıyla Türk Telekom Stadı’na çıkacak.
Kocaman’ın Konyaspor’a geri dönmesi camiadaki havayı değiştirse de, istatistikler Galatasaray’ın bariz üstünlüğü olduğunu gösteriyor.
Kocaman, Konyaspor’un başında daha önce Galatasaray’a 9 kez rakip olurken, 1 kez bile kazanamadı. Cim Bom bu maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
En son 2013’te...
Aykut hoca, Galatasaray’a karşı son galibiyetini Fenerbahçe’nin başında tam 2 bin 21 gün önce aldı. O da, 12 Mayıs 2013’teki 2-1’lik Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi.
Genel tabloya bakıldığında ise Kocaman, çalıştırdığı takımlarda Galatasaray’a toplam 33 kez rakip oldu ve 4 galibiyet alabildi.
(Fanatik)
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