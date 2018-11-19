Aykut Kocaman'ın Galatasaray'a şansı tutmuyor

Kayserispor galibiyetiyle milli araya moralli giren Galatasaray, 13. haftada Konyaspor ile karşılaşacak. Rıza Çalımbay’ı gönderip Aykut Kocaman ile anlaşan Yeşil-Beyazlılar, yeni hocasıyla Türk Telekom Stadı’na çıkacak.

Kocaman’ın Konyaspor’a geri dönmesi camiadaki havayı değiştirse de, istatistikler Galatasaray’ın bariz üstünlüğü olduğunu gösteriyor.

Kocaman, Konyaspor’un başında daha önce Galatasaray’a 9 kez rakip olurken, 1 kez bile kazanamadı. Cim Bom bu maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

En son 2013’te...

Aykut hoca, Galatasaray’a karşı son galibiyetini Fenerbahçe’nin başında tam 2 bin 21 gün önce aldı. O da, 12 Mayıs 2013’teki 2-1’lik Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi.

Genel tabloya bakıldığında ise Kocaman, çalıştırdığı takımlarda Galatasaray’a toplam 33 kez rakip oldu ve 4 galibiyet alabildi.

(Fanatik)