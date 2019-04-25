Aykut Kocaman'ın Galatasaray'a şansı tutmuyor
Konyaspor - Galatasaray maçı öncesinde dikkat çeken rakam! Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, Galatasaray karşı 34 maçta 5 kez kazanabildi.
Süper Lig'de hafta sonu kritik bir maç oynanacak. Şampiyonluk yarışında Galatasaray önemli sınav verecek.
Galatasaray, Konyaspor deplasmanında zorlu bir mücadele verecek. Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a karşı çıktığı 34 maçın 5'ini kazanabildi. (13 beraberlik, 16 mağlubiyet)
Kocaman, Fenerbahçe ile 4, İstanbulspor ile de 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
(Takvim)
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