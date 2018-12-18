Aykut Kocaman'ın ilk transferi Fenerbahçe'den

Milliyet'in haberine göre kariyerinde 3. kez Atiker Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman ilk transferini de eski takımı Fenerbahçe'den yapacak.

AATIF'I KADROSUNDA GÖRMEK İSTİYOR

Yeşil beyazlı kulüple 2.5 yıllık anlaşmaya varan Aykut Kocaman, devre arasında sarı lacivertli takımın kadro dışı bıraktığı ismi kardosuna katacak. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde güvendiği isimler arasında yer alan Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'ya yeşil beyazlı formayı giydirmek istiyor.

REDDETMİŞTİ AMA ŞİMDİ 'KOCAMAN' BİR FARK VAR

Konyaspor, Faslı yıldızı sezon başında kadrosuna katmak için büyük çaba harcamış, Aatif ise bu teklifi geri çevirmişti. Daha önce bu öneriyi değerlendirmeyen Aatif'ın ise yeşil beyazlıların başına Aykut Kocaman'ın geçmesiyle fikir değiştirdiği ve ara transferde İç Anadolu ekibine gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.