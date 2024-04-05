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Spor

Ayrılığa sıcak bakıyor! Arda Güler'e bir talip daha

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'e bir talip daha çıktı. Milli yıldızın da ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

5 Nisan 2024 Cuma 22:14 - Güncelleme:
Ayrılığa sıcak bakıyor! Arda Güler'e bir talip daha
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Real Madrid'de istediği süreleri alamayan Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından El Mira'nın haberine göre; Sevilla, Real Madrid'den Arda Güler'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

KİRALIK GİTMEYE SICAK

Yeterli süreyi alamadığı için hayal kırıklığı yaşayan milli yıldızın da kiralık olarak gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.

DURUMUNU YAKINDAN İZLİYOR

Sevilla ile birlikte Real Sociedad'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

Real Madrid'de forma giydiği 7 maçta toplamda 100 dakika süre alabilen Arda Güler, 1 gol kaydetti.

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