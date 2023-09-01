Manchester United'a transfer olmaya hazırlanan Altay Bayındır'ın ayrılığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın lisansının iptal edildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi.

MANCHESTER UNITED AÇIKLADI

İngiltere Premier Lig'in önemli ekiplerinden Manchester United, Altay Bayındır'ın transferini resmen açıkladı.

Manchester United, milli file bekçisi Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

ALTAY BAYINDIR'IN İLK SÖZLERİ

Altay Bayındır, Manchester United'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Manchester United'a katılmak ve bu inanılmaz kulübü temsil eden ilk Türk oyuncu olmak büyük bir onur.

"Başarıya dair bir tutkum var ve bu özel oyuncu grubunun hedeflerimize ulaşmasına yardımcı olmak için her şeyi vereceğim.

"Böyle tecrübeli bir kaleci ekibiyle çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Her birimizin istendiğinde performans göstermeye hazır olması için birbirimizi destekleyeceğiz ve her gün yüksek standartlar ortaya koyacağız."

FENERBAHÇE, ALTAY'A VEDA ETTİ

Fenerbahçe, Altay Bayındır için sosyal medya hesaplarından bir veda mesajı yayımladı.

İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımı:

'Yolun Açık Olsun Fenerbahçe'nin Evladı Altay Bayındır. 21 yaşında merhaba dediğin Çubuklu ile bugün bir hikâyeyi geride bırakıyorsun... Zor günler yaşadın belki çok üzüldün çok üzüldük ama Sarı Lacivert'e inanmaktan bu formaya bağlılıktan hiç vazgeçmedin! Şimdi senin için yeni bir meydan okuma başlıyor! Unutma ki Kulübün ve taraftarın hep seninle! Fenerbahçe hep senin evin! Kalplerimiz hep yanında! Başarıların gururumuz, Mutluluğun mutluluğumuz olacak! Yolun açık, Şansın bol olsun!'