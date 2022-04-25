Beşiktaş bir yandan transfer arayışlarını sürdürürken, bir yandan da kadrodaki oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor. Bu sezon performansı ile takımın vazgeçilmezleri arasına giren Rıdvan Yılmaz için Alman kulüpleri atağa kalktı.

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RIDVAN YILMAZ'A İKİ ALMAN TAKIMINDAN YAKIN MARKAJ

Beşiktaş ile 2023 Haziran ayına kadar kontratı bulunan oyuncuyu Fransız ve Alman ekipleri yakın takibini sürdürürken Panzerler vites yükseltti ve 2 takım, Kartal'la temasa geçti.

TRANSFER YOLU AÇIK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz sezon Stuttgart, Rıdvan için nabız yoklarken bu sezon ise Eintracht Frankfurt ve Hoffenheim masada. Yönetim, oyuncu için tekliflere açık olduklarını belirtip transferin yolunu açtı.

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FRANKFURT RESMİ TEKLİF YAPACAK

E.Frankfurt'un futbol direktörü Ben Manga'nın ısrarla istediği oyuncu için yakın bir zamanda Beşiktaş'a resmi teklifi yapacağı öğrenildi.

HOFFENHEIM DA İSTİYOR

Hoffenheim cephesi ise sol bekleri David Raum'u Juventus'a satması halinde yerini Rıdvan Yılmaz ile doldurmak istiyor.