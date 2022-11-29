Ayşegül Demirsoy: Yanlış spor koçu hayatınızı riske atar!

"Beden Benim Karar Benim" kitabı ve zumba eğitim videolarıyla da tanınan kişisel spor koçu Ayşegül Demirsoy, profesyonel bir yardımın sizi hedeflerinize daha hızlı ulaştıracağını söyledi. Demirsoy, "Neden bir spor koçuyla çalışmalıyız?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Eğer bir hedefiniz var ama motivasyonunuz yoksa, beslenme yönetimi hakkında bilgi sahibi değilseniz, spora nereden ve nasıl başlayacağınızı bilemiyorsanız, egzersize ayıracak zamanınız azsa ve kısıtlı zamanı en şekilde değerlendirmeniz gerekiyorsa, hareketleri doğru açılarda yapmak ve sakatlanma riskini en aza indirmek istiyorsanız, hayatınızda disiplini sağlayamıyorsanız mutlaka bir kişisel spor koçuyla çalışmalısınız."



SİZE ÖZEL EGZERSİZ PROGRAMI HAZIRLAMALI

Spor koçunun birlikte çalıştığı kişinin vücudunu analiz ettiğini ve ona uygun bir egzersiz programı hazırladığını dile getiren Ayşegül Demirsoy, "İyi bir yaşam koçu yaşam şartlarınızı, fiziksel özelliklerinizi ve sağlık problemlerinizi göz önünde bulundurarak ihtiyacınıza uygun bir egzersiz programı hazırlar. Ayrıca bu programa en doğru şekilde uymanızı sağlar" dedi. Spor koçunun herkese aynı programı uygulamaması gerektiğini söyleyen Demirsoy, "Size özel egzersiz programı hazırlayan koçlarla çalışın" diye konuştu.

SÜREKLİ TELEFONUYLA OYNAYAN KOÇ, SİZİ MOTİVE EDEMEZ!

Ayşegül Demirsoy, yanlış bir koçla çalışmanın riskleri konusunda da uyardı: "Eğitmen seçiminiz büyük önem taşıyor. Çünkü yanlış bir koç; en iyi ihtimalle sizi sakatlar, en kötü ihtimalle hayatınızı riske atar! Koçunuzu seçerken eğitimlerine, spor geçmişine ve deneyimlerine dikkat edin. Ders sırasında sürekli telefonuyla oynayan, derslerini sürekli iptal eden bir eğitmen sizi motive edemez. Ayrıca eğitmenin fiziksel özellikleri de önemli. 'Terzi kendi söküğünü dikemez' dönemi sona erdi. Artık kendi söküğünü dikemeyen terzi, kimsenin söküğünü dikemiyor. O nedenle kendi fiziğine de dikkat eden eğitmenlerle çalışın."