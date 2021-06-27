AA 27 Haziran 2021 Pazar 20:19 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 20:19

Teknik direktör Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Berk Balaban, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Mustafa Muhammed'den oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.

Müsabakanın ilk yarısında Babel ile girdiği birkaç pozisyonda yararlanamayan sarı-kırmızılılar, 37. dakikada yeni transfer Aytaç Kara'nın serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti.

Konuk takım, 49. dakikasında Adam Nemec'in attığı golle beraberliği sağladı. Sarı-kırmızılılar, 62. dakikada Aytaç Kara'nın penaltıdan attığı golle yeniden öne geçti. Müsabaka, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Ali Yavuz Kol, 2. yarısının farklı dakikalarında ise Arda Turan, Jesse Sekidika, Emre Taşdemir, Yunus Akgün ile Erkan Süer, oyuna dahil oldu.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ SAHADA



Galatasaray'ın yeni transferleri Alpaslan Öztürk ile Aytaç Kara, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.

Geçen sezonu Göztepe'de tamamlayan Alpaslan ile Kasımpaşa'da geçiren Aytaç, Dinamo Bükreş müsabakasına ilk 11'de başladı.

İki futbolcu da 90'ar dakika sahada kaldı. Orta sahada görev alan Aytaç Kara, 2 kez fileleri havalandırdı. Sol stoper oynayan Alpaslan Öztürk ise yenilen golde zamanlama hatası yapmasına rağmen genel olarak savunmadaki yerinde müdahaleleriyle iyi bir performans sergiledi.

MUSTAFA MUHAMMED SAKATLANDI



Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed sakatlık geçirdi.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Muhammed, 4. dakikada rakip ceza sahasında girdiği ikili mücadelede sol dizinden sakatlandı. Golcü futbolcu, oyuna devam edemedi ve yerini 9. dakikada Ali Yavuz Kol'a bıraktı.

Mustafa Muhammed'in tedbir amaçlı kenara alındığı ve yarın yapılacak tetkiklerin ardından durumunun belli olacağı bildirildi.