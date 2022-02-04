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Spor

Aytaç Kara'dan Galatasaray'a veda açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Aytaç Kara, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

IHA4 Şubat 2022 Cuma 16:08 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 16:08
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Galatasaray'dan kiralık olarak Göztepe'ye transfer olan Aytaç Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha güçlü dönebilmek için formasını onurla taşıdığım Galatasaray Kulübü'ne kısa süreli de olsa veda ediyorum." dedi.

Bu sezon başında Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara, İzmir ekibi Göztepe'ye kiralık olarak gitti. Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran Kara, "Daha güçlü dönebilmek için formasını onurla taşıdığım Galatasaray Kulübü'ne kısa süreli de olsa veda ediyorum. Her zaman sahada elimden geleni fazlasını yapmanın huzuru ile birlikte doğru zamanda büyük başarılara imza atabileceğimden emin olarak ayrılıyorum. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile bu sezon 12 resmi maçta görev aldı.

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