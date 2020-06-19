İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8599
  • EURO
    7,6914
  • ALTIN
    380.041
  • BIST100
    112495
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aytemiz Alanyasporlu taraftarların final sevinci
Spor

Aytemiz Alanyasporlu taraftarların final sevinci

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u eleyerek tarihinde ilk kez finale çıkan Aytemiz Alanyaspor'da taraftarlar ve futbolcular büyük coşku yaşadı.

DHA19 Haziran 2020 Cuma 00:23 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 00:23
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında aynı şehrin takımı Fraport TAV Antalyaspor’u sahasında 4-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, finalde Trabzonspor’un rakibi oldu. Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda finale yükselen turuncu-yeşilli takımın futbolcuları maç sonrası takım otobüsüyle stattan ayrıldı.

Bir grup Alanyaspor taraftarı takım otobüsüne eşlik ederek, finale yükselmenin coşkusunu yaşadı. Turuncu yeşilli formalar ve bayrakları sallayan taraftarlar, meşaleler yakarak futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcular da takım otobüsünden coşkuya ortak oldu. Bu sırada otobüsten de Alanyaspor marşları da çalındı.

Cüneyt Özdemir, HDP'li Garo Paylan'a 3 kez 'PKK terör örgütü müdür?' diye sordu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.