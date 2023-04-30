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Spor

Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer Sergio Perez'in

Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4. ayağı Azerbaycan Grand Prix'sini kazandı.

AA30 Nisan 2023 Pazar 16:44 - Güncelleme:
Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer Sergio Perez'in
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4. ayağı Azerbaycan Grand Prix'sini, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez kazandı.

Başkent Bakü'deki 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden düzenlenen yarışa ilk sırada başlayan Ferrari pilotu Monakolu Charles Leclerc, ilk 3 turda yerini korudu. Mücadelenin 4. turunda Red Bull pilotu Max Verstappen, 6. turda ise takım arkadaşı Sergio Perez, Leclerc'i geride bırakarak ilk ikiye yerleşti.

AlphaTauri pilotu Nyck De Vries'ın aracının 11. turda yolda kalması nedeniyle yarışta sarı bayrak çekildi ve birçok pilot, pit stop'a girdi. Pit stop sonrasında yarışta 3. sıraya gerileyen Verstappen, Leclerc'i zorlanmadan ikinci kez geçmesine rağmen lider Perez'in ardında kaldı.

İki pilot arasında büyük çekişmeye sahne olan zirve mücadelesinde, kalan bölümde liderliğini korumayı başaran Perez, 1:32:42.436'lık derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada geçti ve bu sezon ikinci, kariyerinde ise 6. kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar klasmanındaki şampiyonluk mücadelesinde Vestappen ile arasındaki puan farkını 8'e indiren Meksikalı sürücü, Azerbaycan Grand Prix'sini iki kez kazanan ilk pilot unvanını da elde etti.

Takım arkadaşının 2.137 saniye gerisinde bitiş çizgisine ulaşan Verstappen ikinci, liderin 21.217 saniye arkasındaki Leclerc ise üçüncü sırada podyuma çıktı. Bu sezon istikrarlı performansıyla dikkati çeken Aston Martin takımının 41 yaşındaki İspanyol pilotu Fernando Alonso ise yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Sezonun 5. yarışı Miami Grand Prix'si, 7 Mayıs Pazar günü düzenlenecek.

Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar:

1. Max Verstappen (Hollanda): 87 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 79

3. Fernando Alonso (İspanya): 57

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 46

5. Carlos Sainz (İspanya): 30

Takımlar:

1. Red Bull: 166

2. Aston Martin: 83

3. Mercedes: 69

4. Ferrari: 51

5. McLaren: 14

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