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Spor

Azerbaycan'dan 3 gollü galibiyet!

EURO 2024 Elemeleri F Grubu'nda Azerbaycan, sahasında İsveç'i konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

16 Kasım 2023 Perşembe 22:07 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan 3 gollü galibiyet!
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EURO 2024 Elemeleri F Grubu 7. hafta karşılaşmasında Azerbaycan sahasında konuk ettiği İsveç'i 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Azerbaycan'a galibiyeti getiren golleri 3 ve 89. dakikada Emin Mahmudov ve 6. dakikada Renat Dadaşov kaydetti. Azerbaycan'da Behlul Mustafazade 57. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İki takımda puanını 7'ye yükseltirken, gruptan çıkma ihtimalleri bir önceki milli arada sona ermişti.

Azerbaycan'ın bir sonraki karşılaşmasında 19 Kasım tarihinde sahasında Belçika'yı konuk ederken, İsveç'de aynı tarihte sahasında Estonya'yı konuk edecek.

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