Aziz Behich Beşiktaş ile el sıkıştı
Beşiktaş, PSV'de forma şansı bulamayan 28 yaşındaki sol bek Aziz Behich ile her konuda anlaşma sağladı.
Beşiktaş, Hollanda Ligi takımlarından PSV Eindhoven'de beklentilerin çok altında kalan Aziz Behich için önemli bir adım attı.
Kartal'ın 28 yaşındaki Avustralyalı oyuncu için PSV ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.
Aziz behich için PSV'ye bonservis bedeli olarak 400 bin Euro ödeneceği ortaya çıktı.
Ayrıca siyah-beyazlılar, Aziz Behich'e de yıllık 800 bin Euro ödeyecek.
(Takvim)
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