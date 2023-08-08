Aziz Behich, Melbourne City ile anlaşma sağladı

Türk asıllı Avustralyalı sol bek Aziz Behich, 9 yıl aradan sonra ülkesine döndü. Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Aziz Behich, doğduğu Avustralya'ya yıllar sonra geri döndü.

Türk asıllı Avustralyalı oyuncu Aziz Behich, Melbourne City takımına 2 yıllık imza attı. İmza sonrası konuşan Aziz Behich, "Ülkeme dönmek, arkadaşlarım ve ailemle birlikte olmak çok güzel." ifadelerini kullandı.

Behich, bu imzayla 9 yıl aradan sonra Avustralya'ya geri dönmüş oldu.

57 kez Avustralya Milli Takımı'nın formasını giyen 32 yaşındaki sol vek geçen yıl Dundee United'da 36 maçta 4 gol 4 asist üreterek takımına katkı sağlamıştı.