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Spor

Aziz Behich, Melbourne City ile anlaşma sağladı

Avustralyalı sol bek oyuncusu Aziz Behich, ülkesinin takımı Melbourne City ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

8 Ağustos 2023 Salı 00:34 - Güncelleme:
Aziz Behich, Melbourne City ile anlaşma sağladı
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Türk asıllı Avustralyalı sol bek Aziz Behich, 9 yıl aradan sonra ülkesine döndü. Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Aziz Behich, doğduğu Avustralya'ya yıllar sonra geri döndü.

Türk asıllı Avustralyalı oyuncu Aziz Behich, Melbourne City takımına 2 yıllık imza attı. İmza sonrası konuşan Aziz Behich, "Ülkeme dönmek, arkadaşlarım ve ailemle birlikte olmak çok güzel." ifadelerini kullandı.

Behich, bu imzayla 9 yıl aradan sonra Avustralya'ya geri dönmüş oldu.

57 kez Avustralya Milli Takımı'nın formasını giyen 32 yaşındaki sol vek geçen yıl Dundee United'da 36 maçta 4 gol 4 asist üreterek takımına katkı sağlamıştı.

  • Aziz Behich
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