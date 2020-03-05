İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0736
  • EURO
    6,7668
  • ALTIN
    321.631
  • BIST100
    110785
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aziz Yıldırım, Abdullah Kiğılı, Ozan Balaban hepsi aynı masada
Spor

Aziz Yıldırım, Abdullah Kiğılı, Ozan Balaban hepsi aynı masada

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşları, uzun süre sonra bir araya geldi.

05 Mart 2020 Perşembe 09:46 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 09:46

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve uzun yıllar birlikte çalıştığı yöneticiler Abdullah Kiğılı, Murat Özaydınlı, Ali Yıldırım, Ozan Balaban, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat bir araya geldiler.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Murat Özaydınlı, Twitter'dan paylaştığı fotoğrafa "Dostlarla Ozan Balaban'ın mekanındayız" notunu düştü.

Aziz Yıldırım, Sarı-Lacivertli kulüpte 1998-2018 yılları arasında tam 20 yıl başkanlık görevini sürdürmüştü. Abdullah Kiğılı, Murat Özaydınlı, Ali Yıldırım, Ozan Balaban, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat ise uzun yıllar Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile yol arkadaşlığı yaptılar. Aynı masada olan bir diğer kişi ise Bursaspor'un eski başkanı Levent Kızıl'dı.

Esed rejimine korku salıyor: 'Bora' saldırılara karşı anında cevap veriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.