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Aziz Yıldırım açık kalp ameliyatı olacak

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım'ın anjiyo yapılacağı, uygulamadan sonuç alınamaması halinde ise açık kalp ameliyatı olacağı öğrenildi.

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Dört damarının tıkalı olduğu öğrenilen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a anjiyo yapılacağı öğrenildi.

Anjiyo sonrası istenen sonuç alınamazsa Aziz Yıldırım, açık kalp ameliyatı olacak. Yıldırım'ın tedavisine kısa süre içerisinde başlanacak.

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