Aziz Yıldırım açık kalp ameliyatı olacak
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım'ın anjiyo yapılacağı, uygulamadan sonuç alınamaması halinde ise açık kalp ameliyatı olacağı öğrenildi.
Dört damarının tıkalı olduğu öğrenilen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a anjiyo yapılacağı öğrenildi.
Anjiyo sonrası istenen sonuç alınamazsa Aziz Yıldırım, açık kalp ameliyatı olacak. Yıldırım'ın tedavisine kısa süre içerisinde başlanacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.