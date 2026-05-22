  • Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yönetim kurulu listeleri belli oldu!
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yönetim kurulu listeleri belli oldu!

Fenerbahçe'de haziran ayında yapılacak seçim için geri sayım sürerken adaylar da son hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda başkan adaylarından Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yönetim kurulu listeleri belli oldu.

BEYZA NUR YILMAZ22 Mayıs 2026 Cuma 11:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü'nün başkan adaylarından Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi netleşti.

Seçime 72 saat süre kalana kadar yönetim listesinde değişiklik yapılabiliyor.

Aziz Yıldırım'ın listesi:

Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.

Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit

Hakan Safi'nin listesi:

Asil Üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

Yedek Üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ

