  • Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye çağrı! ''Gelin hep beraber olalım''
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye çağrı! ''Gelin hep beraber olalım''

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi. Ali Koç ile Hakan Safi'ye birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Yıldırım, 'Gelin hep beraber olalım.' ifadesini kullandı.

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2026 Cuma 14:23
Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenledi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi ile Futbol AŞ Yönetimi beraber kulübü yönetecek. Yönetimin için Feridun Geçgel var. O da bizimle beraber Futbol AŞ'de olacak. Rahatızlığından dolayu bugün katılamadı. Cihan Kamer, Selim Kosif ve Murat İman, Mehmet İman da Final-Four'a gittiler. Onlar da yönetimde olacak. Futbol AŞ'ye şu an ismini söylemek istemediğim 3-4 isim daha gelecek."

"Sayın Hakan Safi ve arkadaşlarını selamlıyor, kendilerine başarılar diliyoruz. Onlar bizim rakibimiz değil. Fenerbahçeli, Fenerbahçelinin rakibi olamaz. 120 yıllık koca çınar ne Aziz Yıldırımlar, ne başkanlar gördü. Bu 120 yılın yarısında benim emeğim geçti ve kendime baktığımda hep Fenerbahçe'yi gördüm."

"Ali Koç ve Hakan Safi'ye çağrımdır; gelin hep birlikte olalım, Fenerbahçe'yi hep birlikte şampiyonluğa taşıyalım."

