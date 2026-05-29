29 Mayıs 2026 Cuma / 13 ZilHicce 1447
  Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk mesajı! ''Bu başarısızlığı durdurmalıyız''
Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk mesajı! ''Bu başarısızlığı durdurmalıyız''

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte son yıllarda yaşanan başarısızlıklara dikkat çekti. Yıldırım, 'Toparlanmanın yolu şampiyonluktan geçiyor' dedi.

AA29 Mayıs 2026 Cuma 14:06
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kulüpte son yıllarda yaşanan başarısızlıkların sona ermesi gerektiğini belirterek "Bu başarısızlığı durdurmamız lazım. Bir toparlanma lazım. Bu da şampiyonlukla olur." dedi.

Çorlu Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret eden Yıldırım, kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

Yıldırım, yaptığı konuşmada kulüpte son 12 yıldır sportif anlamda istenilen başarıların elde edilemediğini ifade etti.

Yıldırım, "Bu başarısızlığı durdurmamız lazım. Bir toparlanma lazım. Bu da şampiyonluk yani. Şampiyon olmazsanız bunu hiçbir şekilde durduramazsınız. Onun için ben ve arkadaşlarım bu mesele için aday olduk. Seçilirsek güçlü bir kadroyla bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Maddi ve manevi her türlü fedakarlığı yaparız." ifadelerini kullandı.

Her zaman daha iyi Fenerbahçe için çalıştıklarını dile getiren Yıldırım, kulübün geleceğine yönelik yatırımların önem taşıdığını belirtti.

Transfer çalışmalarına bizzat dahil olduğunu ve iki santrfor transferi için görüşmelerin devam ettiğini anlatan Yıldırım, "İki santrforla görüşmeler devam ediyor. Ben de devreye girdim, görüşüyorum. İstersek önümüzdeki hafta bu süreci tamamlayabiliriz ancak acelemiz yok. Takım yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İyi bir takım, iyi bir kadro kurup hep birlikte mücadele edeceğiz." dedi.

