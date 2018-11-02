Aziz Yıldırım'ın 66. yaşı sosyal medyada konu oldu
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın 66. yaş günü, derbi gününe denk geldi. Twitter'da ilgili konu başlığı TT sıralamasına girdi.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın doğum günü, ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi.
Aziz Yıldırım'ın 66. yaş günü, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin olduğu güne denk geldi. Twitter'da ilgili konu başlığı TT sıralamasına girdi.
2 Kasım 1952, Ergani doğumlu Yıldırım, 20 yıldır Fenerbahçe başkanlığı görevini üstleniyordu.. Tecrübeli isim, Haziran ayında yapılan seçimlerde koltuğu Ali Koç'a bırakmıştı..
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