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Aziz Yıldırım'ın 66. yaşı sosyal medyada konu oldu

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın 66. yaş günü, derbi gününe denk geldi. Twitter'da ilgili konu başlığı TT sıralamasına girdi.

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın doğum günü, ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi.

Aziz Yıldırım'ın 66. yaş günü, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin olduğu güne denk geldi. Twitter'da ilgili konu başlığı TT sıralamasına girdi.

2 Kasım 1952, Ergani doğumlu Yıldırım, 20 yıldır Fenerbahçe başkanlığı görevini üstleniyordu.. Tecrübeli isim, Haziran ayında yapılan seçimlerde koltuğu Ali Koç'a bırakmıştı..

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