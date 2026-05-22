  • Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu!
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu!

Fenerbahçe'de haziran ayında yapılacak seçim için geri sayım sürerken adaylar da son hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.

TRT Spor22 Mayıs 2026 Cuma 11:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü'nün başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi netleşti.

Seçime 72 saat süre kalana kadar yönetim listesinde değişiklik yapılabiliyor.

İşte Aziz Yıldırım'ın listesi:

Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.

Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit

