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Azmoun: Biz gerekeni yapacağız ve istenen sonucu alacağız

Zenit'in devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Sardar Azmoun, Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

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Zenit'in yeni transferlerinden Sardar Azmoun, Fenerbahçe ile 1-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Oynamaya hazır olduğunu belirten Azmoun, "Hocam görev verirse, hazırım. Fenerbahçe'yi analiz ettik. İyi bir takım ancak biz üzerimize düşeni yapacağız ve istediğimiz sonucu alacağız" dedi.

''TARAFTARLARIMIZ EN AZ FENERBAHÇE KADAR İYİ''

Zenit taraftarlarının, Fenerbahçe taraftarlarından kötü olmadığını söyleyen İranlı oyuncu, "Taraftalarımız Fenerbahçe taraftarları kadar iyi. Çok iyi bir destek olacak arkamızda ve biz de üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin ligdeki durumu ile ilgili görüşleri sorulan Sardar Azmoun, "Fenerbahçe'nin ne durumda olduğu önemli değil, biz gerekeni yapacağız ve istenen sonucu alacağız." diye konuştu.

(Sporx)

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