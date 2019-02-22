Azmoun: Sadece sahadayken işini yapan basit bir genç futbolcuyum

Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan Zenit'te takımının iki golünü kaydeden Sardar Azmoun maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA ÖNCE GÖRMEMİŞTİM"

Taraftarı öven Sardar Azmoun, "Taraftarın performansı harikaydı. Bunu daha önce görmemiştim. Bu, iyi performans için ek motivasyon veriyor. Bunun için onlara teşekkür ediyorum" dedi.

"BASİT BİR GENÇ FUTBOLCUYUM"

Sardar Azmoun sözlerini "Sadece sahadayken işini yapan basit bir genç futbolcuyum. Teknik ekipte güçlü analistlere sahibiz. İlk maçtan sonra yapmamız gereken her şeyi söylediler ve bunları yaptık" ifadeleriyle tamamladı.