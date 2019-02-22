11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3202
  • 6,0428
  • 226.376
  • 102.494
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Azmoun: Sadece sahadayken işini yapan basit bir genç futbolcuyum

Zenit'in Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atan Sardar Azmoun, maçın ardından taraftarları ve teknik ekibi övdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan Zenit'te takımının iki golünü kaydeden Sardar Azmoun maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA ÖNCE GÖRMEMİŞTİM"

Taraftarı öven Sardar Azmoun, "Taraftarın performansı harikaydı. Bunu daha önce görmemiştim. Bu, iyi performans için ek motivasyon veriyor. Bunun için onlara teşekkür ediyorum" dedi.

"BASİT BİR GENÇ FUTBOLCUYUM"

Sardar Azmoun sözlerini "Sadece sahadayken işini yapan basit bir genç futbolcuyum. Teknik ekipte güçlü analistlere sahibiz. İlk maçtan sonra yapmamız gereken her şeyi söylediler ve bunları yaptık" ifadeleriyle tamamladı.

Macar siyasetçiden ´Neden Türkiye´yi seviyorum´ klibi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Arakanlı Müslümanlar Çin ile ABD arasında sıkıştı'

'Arakanlı Müslümanlar Çin ile ABD arasında sıkıştı'

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Başarılı olursa dünyada dördüncü ülke olacak

Başarılı olursa dünyada dördüncü ülke olacak

Şengör'den çirkin 'deprem' açıklaması: Bu millet müstehak

Şengör'den çirkin 'deprem' açıklaması: Bu millet müstehak

Ekonomide düzenlemeler içeren teklif yasalaştı

Ekonomide düzenlemeler içeren teklif yasalaştı

Başkan Erdoğan yeni projeyi anlattı: Felaket... Uçan balina...

Başkan Erdoğan yeni projeyi anlattı: Felaket... Uçan balina...

Denetimler arttı 'fahiş oyun' ortaya çıktı

Denetimler arttı 'fahiş oyun' ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Macar siyasetçiden ´Neden Türkiye´yi seviyorum´ klibi

Macar siyasetçiden ´Neden Türkiye´yi seviyorum´ klibi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü hayran bıraktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü hayran bıraktı

TSK'dan gövde gösterisi, bir ilk yaşandı

TSK'dan gövde gösterisi, bir ilk yaşandı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM'de yemin etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM'de yemin etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA