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Spor

Fenerbahçe'de, Kasımpaşa mesaisi başladı

Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor deplasmanından üç puanla dönen Fenerbahçe, 27. haftada oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

IHA20 Şubat 2024 Salı 20:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de, Kasımpaşa mesaisi başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptılar. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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