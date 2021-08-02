B Milli Takım FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri öncesi kampa girdi

AA 2 Ağustos 2021 Pazartesi 20:17 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 20:17

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kasım 2021'de başlayacak ve 2023 yılının şubat ayına kadar toplamda 6 pencere üzerinden oynanacak FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nin yanı sıra, 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nın aday kadrosu için oyuncu havuzunun gözlemlenmesi adına millilerimiz toplanarak çalışmalara başladı." ifadelerine yer verildi.

Ay-yıldızlıların, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Ahmet Çakı yönetiminde hazırlıklara başladığı belirtildi. Millilerin kampını, A Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene'nin de takip ettiği aktarıldı.

B Milli Takımı'nın hazırlıklarını 10 Ağustos'a kadar İstanbul'da sürdüreceği kaydedildi.