<p>İtalya Serie A takımı <b>Sassuolo</b>'da forma giyen <b>Kaan Ayhan</b>, <b>Galatasaray</b>'a transfer oluyor. Kaan'ın babası <b>Erol Ayhan</b>, sarı kırmızılı kulüp ile her konuda anlaştıklarını açıkladı. Kulüplerin anlaşmasının ardından transfer resmiyete dökülecek.</p><img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/09/06/emirhan-ilkhana-hayran-ka-105_2-43.jpg'/> Emirhan İlkhan'a hayran kaldılar! Başkanından antrenörüne...Vole'ye konuşan Erol Ayhan, <b>'Galatasaray'la her konuda anlaştık. Kulüpler imzaları attıktan sonra İstanbul'a geliyoruz'</b> ifadelerini kullandı.</p>