İtalya Serie A takımı Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan, Galatasaray'a transfer oluyor. Kaan'ın babası Erol Ayhan, sarı kırmızılı kulüp ile her konuda anlaştıklarını açıkladı. Kulüplerin anlaşmasının ardından transfer resmiyete dökülecek.