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Spor

Babası transferi açıkladı! Kaan Ayhan'ın yeni takımı...

Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan, oğlunun Galatasaray'a transferi için anlaştıklarını ve kulüplerin de imzaları atmasının ardından İstanbul'a geleceklerini açıkladı.

6 Eylül 2022 Salı 13:18 - Güncelleme:
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İtalya Serie A takımı Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan, Galatasaray'a transfer oluyor. Kaan'ın babası Erol Ayhan, sarı kırmızılı kulüp ile her konuda anlaştıklarını açıkladı. Kulüplerin anlaşmasının ardından transfer resmiyete dökülecek.

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Vole'ye konuşan Erol Ayhan, "Galatasaray'la her konuda anlaştık. Kulüpler imzaları attıktan sonra İstanbul'a geliyoruz" ifadelerini kullandı.

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