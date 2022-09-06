Emirhan İlkhan'a hayran kaldılar! Başkanından antrenörüne...

Emirhan İlkhan'ın takımı Torino, İtalya Serie A'nın 5. haftasında Lecce'yi konuk etti. Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 1-0 galip ayrıldı. Torino'ya galibiyeti getiren golü 40. dakikada Nikola Vlasic attı.

EMİRHAN İLKHAN TORİNO TARİHİNE GEÇTİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki Emirhan İlkhan, kulüp tarihinin Serie A'da oynayan en genç futbolcusu oldu. 53. dakikada sarı kart gören Türk oyuncu, 64. dakikada ise yerini Karol Linetty'ye bıraktı.

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TORİNO BAŞKANI URBANO CAİRO: EMİRHAN HARİKA BİR BAŞLANGIÇ YAPTI

Torino Başkanı Urbano Cairo, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Emirhan'ın performansının sorulması üzerine "Çok genç olan Emirhan İlkhan gelişme belirtileri gösterdi. İlk maçında çok iyiydi. Harika bir başlangıç yaptı. Aşama aşama büyüdü ve cesaretli bir oyuncu olduğunu gösterdi." cevabını verdi.

TORİNO ANTRENÖRÜ MATTEO PARO: EMİRHAN İLKHAN ÇABUK ÖĞRENİYOR

Teknik direktör Ivan Juric'in rahatsızlığı nedeniyle Lecce maçında takımın başında olan yardımcı antrenör Matteo Paro ise Emirhan İlkhan dahil olmak üzere yeni transferlerin performanslarında memnun olduğunu belirterek, "Oynama şeklimizi çabuk öğrenen zeki adamlara sahip olduğumuz için şanslıyız. Farklı oyun biçimlerinden gelen Schuurs, İlkhan ve Vlasic'ten bahsediyorum. Çabuk öğreniyorlar. Böyle devam edip gelişmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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"EMİRHAN ÇABUK ÖĞRENİYOR, AKILLI BİR ADAM"

Matteo Paro "Emirhan İlkhan hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine "Onu maça hazırlamak için onunla çok konuştum. Kalitesi ve tekniği var. Onun geldiği Türkiye'den çok farklı bir oyun tarzımız var. İyi çalışıyor ve çabuk öğreniyor. İlk 11'de oynadığı ilk maçında başarılı oldu. O akıllı bir adam." cevabını verdi.

İtalyan basını ise Emirhan İlkhan'ın performansını şöyle yorumladı:

"TOPU TEMİZ KULLANDI"

Tuttomercatoweb: "Bu maçtan önce sadece Monza'ya karşı 1 dakika forma giyebilmişti. Bu gece bir çaylak olarak ilk çıkışını yaptı. Topu temiz kullandı ancak bazen aceleci davrandı."

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"AŞIRIYA KAÇMADAN İŞİNİ YAPTI"

Eurosport İtalya: "Emirhan İlkhan aşırıya kaçmadan işini yaptı. Hücumda ceza sahası dışından bir şut denedi. Savunmada ise rakibin bir gol pozisyonu engelledi"

"OLGUNLUK VE BECERİKLİLİK AÇISINDAN ŞAŞIRTICI BİR MAÇ ÇIKARDI"

La Stampa: "Genç Türk akşamın beklenmedik sürpriziydi. Linetty'ye yerini verene kadar Serie A'da kalabilecek imkana ve ayaklara sahip olduğunu göstermek için bir saat oyunda kaldı. Eski Beşiktaşlı futbolcu yaşı göz önüne alındığında, olgunluk ve beceriklilik açısından şaşırtıcı bir maç çıkardı."

Star Gazetesi