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Babel sakatlığı sebebiyle Hollanda kadrosundan çıkarıldı

Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan Galatasaraylı Ryan Babel aday kadrodan çıkarıldı.

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Hollanda Milli Takımı'nın Estonya maçı öncesinde sakatlanan Ryan Babel kadrodan çıkarıldı.
 
Andone ve Falcao'dan sakatlıkları sebebiyle uzun bir süre katkı alamayacak olan Galatasaray'da, forvetin hali hazırdaki tek sahibi olarak bakılan Babel'in durumu merakla bekleniyor.
 
Detaylar birazdan...

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