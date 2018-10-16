Babel zammı kaptı

HOLLANDA’NIN Almanya’yı 3-0 yendiği maçtan sonra geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada, Brezilya temsilcisi Flamengo’ya gitme sinyali veren Babel için Beşiktaş yönetimi başkan Fikret Orman’ın talimatıyla harekete geçti. Siyah-Beyazlılar’ın 2019 haziran ayı sonunda sözleşmesi sona erecek Hollandalı kanat oyuncuna 2+1 yıllık sözleşme önerme hazırlığında olduğu öğrenildi.

KARTAL’A KATKISI ÇOK BÜYÜK

Beşiktaş’a geçen sezon olduğu gibi bu sezon da katkısı büyük olan Babel’i, Flamengo sezon başında da istemiş ancak iki kulüp ortak bir noktada buluşamamıştı. Kulüpten yıllık 2.1 milyon euro kazanan Babel’e Beşiktaş’ın 400 bin euroluk bir zam yapmayı planladığı ve Hollandalı’ya yıllık 2.5 milyon euro ödeneceği belirtildi. Ryan Babel’in ise Türkiye’de mutlu olduğu Beşiktaş’ta kalmak istediği vurgulandı.

MENAJERİ İSTANBUL’A ÇAĞIRILDI

31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun menajeri Winnie Haatrech yeni sözleşme görüşmeleri için İstanbul’a davet edildi. En kısa sürede Türkiye’ye gelmesi beklenen menajer Haatrech’e Babel’le ilgili şartlar sunulacak ve oyuncunun da istekleri sorulacak. Bilindiği gibi Babel’in eşi de Beşiktaş’ta olmaktan son derece mutlu olduklarını Türkiye’yi ikinci vatanları gibi gördüklerini söylemişti.