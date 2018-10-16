Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Babel zammı kaptı

Beşiktaş yönetimi, 2.1 milyon euro maaş alan yıldız kanat oyuncusunun yıllık ücretini de 400 bin euro zamla 2.5 milyona çıkarma kararı aldı.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

HOLLANDA’NIN Almanya’yı 3-0 yendiği maçtan sonra geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada, Brezilya temsilcisi Flamengo’ya gitme sinyali veren Babel için Beşiktaş yönetimi başkan Fikret Orman’ın talimatıyla harekete geçti. Siyah-Beyazlılar’ın 2019 haziran ayı sonunda sözleşmesi sona erecek Hollandalı kanat oyuncuna 2+1 yıllık sözleşme önerme hazırlığında olduğu öğrenildi.

KARTAL’A KATKISI ÇOK BÜYÜK

Beşiktaş’a geçen sezon olduğu gibi bu sezon da katkısı büyük olan Babel’i, Flamengo sezon başında da istemiş ancak iki kulüp ortak bir noktada buluşamamıştı. Kulüpten yıllık 2.1 milyon euro kazanan Babel’e Beşiktaş’ın 400 bin euroluk bir zam yapmayı planladığı ve Hollandalı’ya yıllık 2.5 milyon euro ödeneceği belirtildi. Ryan Babel’in ise Türkiye’de mutlu olduğu Beşiktaş’ta kalmak istediği vurgulandı.

MENAJERİ İSTANBUL’A ÇAĞIRILDI

31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun menajeri Winnie Haatrech yeni sözleşme görüşmeleri için İstanbul’a davet edildi. En kısa sürede Türkiye’ye gelmesi beklenen menajer Haatrech’e Babel’le ilgili şartlar sunulacak ve oyuncunun da istekleri sorulacak. Bilindiği gibi Babel’in eşi de Beşiktaş’ta olmaktan son derece mutlu olduklarını Türkiye’yi ikinci vatanları gibi gördüklerini söylemişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çekicinin iş kazası kamerada

Çekicinin iş kazası kamerada

Dağlık alanda inanılmaz keşif

Dağlık alanda inanılmaz keşif

Kanseri önlemek mümkün mü?

Kanseri önlemek mümkün mü?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA