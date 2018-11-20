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Babel'den Beşiktaş'a kötü haber! 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş'a Ryan Babel'den kötü haber geldi. Hollanda'nın Almanya ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız oyuncu 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

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UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup son karşılaşmasında Almanya ile Hollanda karşı karşıya geldi.

Veltins Arena'da oynanan mücadelenin 2-2 sona ererken, ilk 11'de sahaya çıkan Beşiktaşlı Ryan Babel, mücadelenin 45'inci dakikasında bir sakatlık yaşadı. Sağ arka adelesinde ağrı hisseden Babel, oyuna devam edemedi ve 45'inci dakikada yerini Javairo Dilrosun'a bıraktı.

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