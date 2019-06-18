Badelj yüzde 50 Fenerbahçe’de

FENERBAHÇE’NİN Lazio’dan ayrılma kararı alan Milan Badelj için devreye girdiği ortaya çıktı. Corrierre dello Sport Gazetesi, 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunun kariyerine Lazio dışında bir takımda devam etmek istediğini belirtirken, “Fenerbahçe, Bordeuax, Zenit ve Fiorentina tecrübeli ismi kadrosuna katmak istiyor. Lazio, Badelj için bonservis bedeli talep etmeyecek” ifadelerine yer verdi.

26 MAÇTA OYNADI, 1 GOL ATTI

Haberde, Fiorentina ve Fenerbahçe’nin daha avantajlı olduğu da vurgulanırken, “Badelj öncelikle futbol hayatına İtalya’da devam etmek istiyor. Ancak Fenerbahçe’nin şartları daha cazip. Muhtemelen son transferini yapacak olan Badelj uzun süreli ve iyi kazanacağı bir sözleşmeyi imzalamak istiyor” vurgusu yapıldı. Milan Badelj geçen sezon Lazio formasıyla 26 resmi maçta sahaya çıkarken, 1 gol attı.