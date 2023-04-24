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Spor

Bafetimbi Gomis affedildi

Galatasaray'da Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in sezonun geri kalanında forma giymek istemediğini açıklamıştı. Ancak bugün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı açıklama ile Fransız golcü ile olan sorunun çözüldüğü duyuruldu.

24 Nisan 2023 Pazartesi 20:11 - Güncelleme:
Bafetimbi Gomis affedildi
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Galatasaray'da Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in sezonun geri kalanında forma giymek istemediğini açıklamıştı.

Karşılaşmanın ardından başkan Dursun Özbek ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gomis'in davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli olarak biz nasıl seçilmiş olarak hizmet ediyorsak bütün profesyoneller de hizmet etmek durumundadır. Çıkışını yadırgadım" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş derbisi öncesinde bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden başkan Özbek, moral vermek adına takımla bir araya geldi.

Teknik direktör Okan Buruk, başkanvekili Erden Timur ve oyuncularla bir araya gelen Özbek, Gomis konusunda da adımları attı. Yapılan toplantı sonrasında taraflar arasındaki sıkıntının tatlıya bağlandığı öğrenildi.

Tecrübeli golcünün salı akşam saatlerinde yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmayan Bafetimbi Gomis ile ilgili kulüp başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'tan açıklama geldi.

Okan Buruk, "Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi. Perşembe günü bana bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Bu benim için çok büyük sürpriz oldu. Bu süreçten sonra gerekli kararları yönetimimiz verecek." dedi.

Dursun Özbek, "Bafetimbi Gomis'i Türkiye'ye ben getirdim. Dünkü davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli, Galatasaray'a hizmet etmek durumundadır. Kendisiyle konuştum. Sahadaki patron Okan Hoca. O nasıl takdir ederse, herkes saygı duyacak. Zaten bizim takım öyle bir takım. Herkes, Okan Hoca'ya saygı gösteriyor. Bafe niye böyle yaptı, doğru pek hoş değildi. Yönetim Kurulu'nda bunu konuşacağız. Buradaki davranış biçimini kabul etmiyorum." açıklamasını yaptı.

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