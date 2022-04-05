Bafetimbi Gomis Fransa'da gündem oldu! Fenerbahçe maçı öncesi...

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, ligin 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ila karşılaşacağı derbi maçı öncesi ülkesi Fransa'da gündem oldu. Fransız basını, derbiyi ve sarı-kırmızılıların en büyük gol silahı olan Bafetimbi Gomis'i yakından takip edecek.

DERBİDE TÜM GÖZLER BAFETIMBI GOMIS'TE

Galatasaray, Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde derbi maçında deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Sarı-kırmızılıların derbideki en büyük güvencelerinden biri Bafetimbi Gomis olacak. Galatasaray'da şu ana kadar 5 gol atan Gomis'in Fenerbahçe'ye karşı da gol atması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARNESİ ZAYIF

Sarı-kırmızılılarda daha önce de forma giyen Gomis, oynadığı 2 Fenerbahçe maçında da ağları havalandıramadı.

BAFETIMBI GOMIS'TEN 7 MAÇTA 5 GOL

36 yaşındaki deneyimli golcü, sarı-kırmızılı formayla 9 resmi maçın 6'sında ilk 11'de yer alırken bu karşılaşmalarda 3'ü penaltıdan olmak üzere 5 gol ile takımına katkıda bulundu.

FRANSIZLAR YAKINDAN TAKİP EDECEK

Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbi öncesi Gomis, Fransa'da da gündem oldu. Fransızlar, Bafetimbi Gomis ve derbiyi yakından takip edecek.