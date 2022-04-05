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Spor

Bafetimbi Gomis Fransa'da gündem oldu! Fenerbahçe maçı öncesi...

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbi maçı öncesi Fransa'da gündem oldu. Sarı-kırmızılıların derbideki en büyük gol umudu olacak olan Bafetimbi Gomis'i Fransız basını yakından takip edecek. İşte detaylar...

Star Gazetesi5 Nisan 2022 Salı 22:52 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 22:52
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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, ligin 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ila karşılaşacağı derbi maçı öncesi ülkesi Fransa'da gündem oldu. Fransız basını, derbiyi ve sarı-kırmızılıların en büyük gol silahı olan Bafetimbi Gomis'i yakından takip edecek.

DERBİDE TÜM GÖZLER BAFETIMBI GOMIS'TE

Galatasaray, Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde derbi maçında deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Sarı-kırmızılıların derbideki en büyük güvencelerinden biri Bafetimbi Gomis olacak. Galatasaray'da şu ana kadar 5 gol atan Gomis'in Fenerbahçe'ye karşı da gol atması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARNESİ ZAYIF

Sarı-kırmızılılarda daha önce de forma giyen Gomis, oynadığı 2 Fenerbahçe maçında da ağları havalandıramadı.

BAFETIMBI GOMIS'TEN 7 MAÇTA 5 GOL

36 yaşındaki deneyimli golcü, sarı-kırmızılı formayla 9 resmi maçın 6'sında ilk 11'de yer alırken bu karşılaşmalarda 3'ü penaltıdan olmak üzere 5 gol ile takımına katkıda bulundu.

FRANSIZLAR YAKINDAN TAKİP EDECEK

Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbi öncesi Gomis, Fransa'da da gündem oldu. Fransızlar, Bafetimbi Gomis ve derbiyi yakından takip edecek.

Star Gazetesi

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