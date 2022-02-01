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Spor

Bafetimbi Gomis, Galatasaray için yola çıktı

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geliyor.

1 Şubat 2022 Salı 14:35 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 14:35
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Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak için anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis bugün İstanbul'a geliyor.

36 yaşındaki golcü oyuncunun bugün 17:00'de Atatürk Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor. Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Gomis yola çıktığını duyurarak, "Benim için değerli olan insanların yanında olmak ve bir aslan olarak görevimi yapmak için İstanbul'a geliyorum." dedi.

Gomis 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fransız golcü, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin Euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

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