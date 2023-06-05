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Spor

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu. Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılacağını açıkladı.

5 Haziran 2023 Pazartesi 00:37 - Güncelleme:
Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı
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Gomis yaptığı açıklamada, "Büyük yöneticilerimiz var. Büyük takımların böyle öngörülü yöneticilere ihtiyacı var. Sorunlu zamanlarımızda bizi çok iyi yönlendirdiler. Bu akşam da çok önemli bir galibiyet kazandık. Ayrıca Erden Bey'in getirdiği oyuncularla bu sezonu en iyi şekilde tamamladık." dedi.

Ayrıca, "Geçen sezon tarihin en kötü Galatasaray'ı vardı. Bu sene şampiyon olmayı başardık. İyi bir şekilde bırakıyorum. Benden sonra Efe, Yunus gibi birçok yetenekli oyuncular var. Rol model olarak bu seneyi tamamlıyorum. Kulüp için mücadele ettiğim için de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek ama ben devam edemeyeceğim. Galatasaray formasını taşımaktan her zaman gurur duydum." açıklamasını yaptı.

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