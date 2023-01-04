İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2023 Çarşamba / 12 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7457
  • EURO
    19,9054
  • ALTIN
    1115.77
  • BIST100
    5523.49
Spor

Bafetimbi Gomis gollerine devam ediyor

Süper Lig'in 17. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Galatasaray'da 1 gol atan Bafetimbi Gomis, bu sezon 9. kez ağları sarstı.

IHA4 Ocak 2023 Çarşamba 22:19 - Güncelleme:
Bafetimbi Gomis gollerine devam ediyor
ABONE OL

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, MKE Ankaragücü maçında attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 9'a çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda ikinci golü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis kaydetti. Mücadelenin 30. dakikasında sol kanattan Dries Mertens'in pasında defansın arkasına sarkan Gomis, ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Fransız golcü, golden sonra anneannesi vefat eden Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için yedek kulübesinden onun formasını alıp tribünlere gösterdi.

37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 9'a çıkardı. Fransız futbolcu bu gollerin 7'sini Spor Toto Süper Lig'de, 2'sini de Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Bafetimbi Gomis, 71. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.