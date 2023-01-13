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Spor

Bafetimbi Gomis gollerine devam ediyor

Süper Lig'in 19. haftasında evinde Hatayspor'u 4-0 yenen Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, bu sezonki 10. golünü attı.

IHA13 Ocak 2023 Cuma 22:25 - Güncelleme:
Bafetimbi Gomis gollerine devam ediyor
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Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Hatayspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 10'a çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda dördüncü golünü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis kaydetti. Mücadelenin 76. dakikasında Yunus Akgün'ün pasında cezası içinde topu alan Gomis, sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 10'a yükseltti. Fransız futbolcu, bu gollerin 8'ini Spor Toto Süper Lig'de, 2'sini de Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Karşılaşmaya yedek başlayan Bafetimbi Gomis, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna girdi.

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