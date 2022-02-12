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Spor

Bafetimbi Gomis: Karşımızdaki Galatasaray hasta bir aslan

Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Şubat 2022 Cumartesi 21:47 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 21:47
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Galatasaray'da geri dönen Bafetimbi Gomis, Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ardından görüşlerini dile getirdi.

Beraberlikle ilgili açıklama yapan Fransız futbolcu, "Mutlu değiliz. Taraftar bizi çok destekledi ama kazanamadık." dedi.

Bafetimbi Gomis ayrıca, "Karşımızdaki Galatasaray hasta bir aslan. Galatasaray büyük bir kulüptür. Bazen olmayınca olmuyor. Son 2 maçta 2 beraberlik aldık ama takımda bir ilerleme var. Takım daha iyi, daha agresif. Kazanmayı istiyoruz. Bugün kazanamadık ama gelecek haftalarda daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

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