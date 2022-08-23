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Spor

Bafetimbi Gomis rakamları alt üst etti! Dünyaca ünlü yıldızı solladı

Bafetimbi Gomis, geçtiğimiz hafta Ümraniyespor'a attığı golle Galatasaray tarihine geçmişti. İki haftadır oyuna sonradan girerek takımına galibiyeti getiren Bafetimbi Gomis'in istatistikleri Avrupa'ya da damga vurdu. İşte detaylar...

Star Gazetesi23 Ağustos 2022 Salı 22:46 - Güncelleme:
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Galatasaray'da 40 gol atan 4. yabancı futbolcu olmayı başaran Bafetimbi Gomis, ligde son iki haftada oynanan maçlarda attığı gollerle takımına 3 puan kazandıran isim oldu. Bafetimbi Gomis, golleriyle Avrupa'da öne çıkmayı başardı.

BAFETIMBI GOMIS TARİHE GEÇTİ

Bafetimbi Gomis, 2. Galatasaray kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de son oynanan Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında sonradan oyuna dahil olarak attığı gollerle takımına galibiyeti getiren Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da 40 gol atan 4. yabancı futbolcu oldu.

AVRUPA'DA ONUN GİBİSİ YOK

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in skora yaptığı katkıyı Avrupa'da yapan başka bir oyuncu yok. İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa ve Portekiz Ligi'nde Gomis'in yaşında olup skora katkı eden bir oyuncu bulunmuyor.

CRISTIANO RONALDO'YU SOLLADI

Gomis ile aynı yaşta olan Cristiano Ronaldo, Manchester United'da şu ana kadar golle tanışamadı. Ayrıca Premier Lig'de 35 yaş üstü olup gol atabilen başka bir oyuncu da yok.

BAFETIMBI GOMIS'IN PERFORMANSI

Bafetimbi Gomis bu sezon Galatasaray'ın şu ana kadar oynadığı 3 lig maçında da hiç ilk 11'de yer almadı. 3 karşılaşmada da sonradan oyuna dahil olan 37 yaşındaki golcü aldığı 57 dakikada 2 gol atma başarısı gösterdi.

Star Gazetesi

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