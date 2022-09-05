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Spor

Bafetimbi Gomis: Şampiyon olmak istiyoruz

Süper Lig'in 5. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

5 Eylül 2022 Pazartesi 23:58 - Güncelleme:
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Galatasaray'ın önemli isimlerinden Bafetimbi Gomis, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından konuştu.

Galibiyeti değerlendiren Bafetimbi Gomis, "Sene başından beri taraftarımız bize hep destek oldu ve her zaman yanımızda oldular. Bu akşam kendi evimizde oynadık. Geçen sene çok farklıydı bu sene çok daha farklı. Şampiyon olmak istiyoruz. Takım olarak Galatasaray ve forma için savaşmaya devam edeceğiz. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Zamanla ben ve takım arkadaşlarım en iyi performansı sergileyeceğiz." dedi.

Sarı-kırmızılıların Fransız yıldızı, "Üç sene sonra tekrar buraya gelmekten çok mutluyum. Yaşımla birlikte kolay olmasa da son gücüme kadar Galatasaray için elimden geleni vermek istiyorum. Galatasaray için gol atmak, taraftarı sevindirmek bu riski almak istiyordum. Taraftarımızın desteğiyle golümü attım. Ben gol için doğdum. Galatasaray gibi size duyguları çok fazla veren bir takımda oynamaktan çok şanslıyım." ifadelerini kullandı.

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