İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2022 Pazar / 2 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6893
  • EURO
    19,8686
  • ALTIN
    1079.77
  • BIST100
    5454.79
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bafetimbi Gomis: Yaşıma göre hedeflerim de var
Spor

Bafetimbi Gomis: Yaşıma göre hedeflerim de var

Süper Lig'in 15. haftasında evinde İstanbulspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Aralık 2022 Pazar 21:47 - Güncelleme:
Bafetimbi Gomis: Yaşıma göre hedeflerim de var
ABONE OL

Galatasaray'a İstanbulspor maçında atığı gollerle galibiyeti getiren Bafetimbi Gomis, maç sonu konuştu.

Galibiyet ve liderlikle ilgili konuşan Gomis, "Çok önemli bir maçtı. Dünya Kupası arası sonrası evde oynadığımız ilk maçtı, kazandık. Başakşehir maçının ardından böyle bir galibiyet almak iyidir. Galatasaray'da ikincilik iyi değildir. Lider olduk. Yolumuz daha uzun. Şampiyonluk yolunda Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir gibi rakipler var. Yolumuz daha uzun." dedi.

Golleri hakkında gelen soru üzerine konuşan Fransız yıldız, "Takımın en deneyimli oyuncularından bir tanesiyim. İyi bir enerji takıma vermek zorundayım. Gol atmak zorundayım." ifadelerini kullandı.

Bafetimbi Gomis, "Galatasaray'da oynamak iyi bir şans. Bu şansı değerlendirmek gerekiyor. Yaşım var ama, yaşıma göre hedeflerim de var. Benim için ikinci golcü olmak bir seçenek değil. Fırsat bulduğum zaman gollerimi atacağım." diyerek sözlerini noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.