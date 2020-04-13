13 Nisan 2020 Pazartesi 20:50 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 20:50

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını, futbolda da büyük mali sıkıntılara yol açmaya devam ediyor.

İspanyol devi Barcelona başta olmak üzere birçok takımda kulüp çalışanlarının maaşının ödenebilmesi için futbolcuların maaşında indirim yaşanırken, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de bu uygulamaya başvurdu.

Bafetimbi Gomis'in de formasını giydiği kulübün, futbolcularla gerçekleştirdiği görüşmeler olumlu sonuçlandı ve oyuncuların maaşlarında %50 indirime gidildi.

İNDİRİMLER MAÇLAR BAŞLADIĞINDA SON BULACAK

Teknik direktör Razvan Lucescu yönetimindeki Arap ekibinde futbolcuların gönüllü olarak adım attıkları maaş indirimi, futbol tekrar başladığında son bulacak.

Suudi Arabistan Ligi'nde lider konumunda bulunan ve Asya Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu olan Al Hilal'de anlayışları nedeniyle oyunculara teşekkür edildi.