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Spor

Bafetimbi Gomis'te beklenen son!

Spor Toto Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi sürüyor. Okan Buruk ile de sorun yaşayan tecrübeli oyuncunun bileti kesildi.

19 Mayıs 2023 Cuma 11:18 - Güncelleme:
Bafetimbi Gomis'te beklenen son!
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Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gelecek sezonun planlamalarına da şimdiden başlandı. Son olarak İstanbulspor'u yenen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki puan farkını korudu.

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, kalan haftalarda da hata yapmadan şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Gelecek sezon iddiasını daha da artırmayı amaçlayan sarı-kırmızılılarda gelecek-gidecek isimler büyük önem taşıyor.

Ayrılacak isimlerin netleşmesinin ardından yerlerine yapılacak takviyeler üzerine harekete geçilecek. Bu kapsamda Okan Buruk'un gözünden düşen ilk isim Bafetimbi Gomis oldu. Deneyimli oyuncunun önümüzdeki sezon takımda kalması mümkün görünmüyor.

HİÇ ŞANS VERMEDİ!

Alanyaspor maçında Barış Alper'in tercih edilmesine tepki gösteren Fransız oyuncu ile sular durulmuştu ancak Buruk, Gomis'e sonrasında hiç şans vermedi.

Başkan Dursun Özbek "gelecekte de yararlanmak istiyoruz" dese de Buruk, Gomis'le bir daha çalışmayı düşünmüyor. Bu sezon 26 resmi maçta forma giyen Bafetimbi Gomis, 10 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

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